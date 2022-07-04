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    Ankaragücü, Poko'yu istiyor

    1. Lig’e düşen Altay’da sözleşmesi sona eren Andre Poko ile Süper Lig’in yeni temsilcisi Ankaragücü’nün ilgilendiği öğrenildi.
    • 04.07.2022 - 10:45
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    Ankaragücü, Poko'yu istiyor

    Süper Lig ’e veda eden Altay’ın kadrosunda tutmak istediği, ancak yüksek maliyeti nedeniyle somut adım atamadığı Gabonlu ön liberonun, İzmir temsilcisinde kalma ihtimalinin düşük olduğu bildirildi.

    Daha önce Katar Ligi’nden talipleri olan Poko’nun kariyerine Süper Lig’de devam etmek istediği kaydedildi.

    Altay, Ankaragücü’nün talip olduğu Poko’nun görüştüğü kulüplerden en az 500 bin euro istiyor.

    "19 Mayıs ruhu geri dönecek"

    Ankaragücü’nde yeniden başkan seçilen Faruk Koca, müjdeleri art arda verdi. Bundan sonra transfer yasağı olmadığını ifade eden Koca, “Stadın ihalesi yapıldı. 45 bin kişilik, Türkiye’nin hatta dünyanın en iyi stadının temeli atıldı. 19 Mayıs ruhu geri dönecek” sözlerini sarf etti.

    Ankaragücü, Poko yu istiyor #1


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