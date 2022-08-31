Ankaragücü, Tolga Ciğerci'yi kadrosuna kattı

MKE Ankaragücü, Tolga Ciğerci'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ankaragücü, Tolga Ciğerci'yi transfer etti.

Eryaman Stadyumu’nda yapılan imza törenine başkan Faruk Koca ve teknik direktör Ömer Erdoğan katıldı.

Başkent ekibi, Tolga Ciğerci ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Tolga Ciğerci'nin transferi için 1,5 aydır devam eden görüşmelerin dün gece sonuçlandığını belirterek, "Hocamızın da ortak kanaati doğrultusunda transferi netleştirdik. Yarım saat önce de Tolga'yı buraya davet ederek sürpriz yapmak istedik." ifadelerini kullandı.

"Fiziksel olarak çok iyiyim"

Ankaragücü’nün büyük bir camia olduğunu kaydeden Tolga Ciğerci, “O nedenle burayı tercih ettim. Hedeflerimiz var. İnşallah başlangıcımız hepimiz için iyi olur, puanları toplarız. Fiziksel olarak çok iyiyim, çok iyi çalıştım ama birkaç takım idmanı gerektiğini düşünüyorum. En kısa zamanda maçıma çıkmış olurum.” ifadelerini kullandı.