Petrol
96.57
-1.30%
Euro
18.2833
0.40%
Dolar
18.1983
-0.02%
Altın
1.007
0.08%
Borsa
3175
0.33%
Bitcoin
367.028
0.88%
BTXN Coin
4.17
0.72%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Hafif yağmur 28 C

    Ankaragücü, Tolga Ciğerci'yi kadrosuna kattı

    MKE Ankaragücü, Tolga Ciğerci'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
    • 31.08.2022 - 17:16
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 17:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankaragücü, Tolga Ciğerci'yi kadrosuna kattı

    Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ankaragücü, Tolga Ciğerci'yi transfer etti.

    Eryaman Stadyumu’nda yapılan imza törenine başkan Faruk Koca ve teknik direktör Ömer Erdoğan katıldı.

    Başkent ekibi, Tolga Ciğerci ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Tolga Ciğerci'nin transferi için 1,5 aydır devam eden görüşmelerin dün gece sonuçlandığını belirterek, "Hocamızın da ortak kanaati doğrultusunda transferi netleştirdik. Yarım saat önce de Tolga'yı buraya davet ederek sürpriz yapmak istedik." ifadelerini kullandı.

    "Fiziksel olarak çok iyiyim"

    Ankaragücü’nün büyük bir camia olduğunu kaydeden Tolga Ciğerci, “O nedenle burayı tercih ettim. Hedeflerimiz var. İnşallah başlangıcımız hepimiz için iyi olur, puanları toplarız. Fiziksel olarak çok iyiyim, çok iyi çalıştım ama birkaç takım idmanı gerektiğini düşünüyorum. En kısa zamanda maçıma çıkmış olurum.” ifadelerini kullandı.

    Ankaragücü, Tolga Ciğerci yi kadrosuna kattı #1


    İlginizi Çekebilir

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Kocaeli'de halk otobüsünde tekme tokat kavga
    3. Sayfa

    Kocaeli'de halk otobüsünde tekme tokat kavga

    Bilecik'te salçalık domates ve biber sezonu başladı
    Ekonomi

    Bilecik'te salçalık domates ve biber sezonu başladı

    Görüş Bildir