Antalyaspor, Haji Wright'ın yerine Yusupha Nije'yi düşünüyor Başarılı golcü Haji Wright'ı satmaya hazırlanan Antalyaspor, yerine Portekiz ekiplerinden Boavista'da forma giyen ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki santrafor Yusupha Njie'yi alacağı iddia ediliyor.

Bu sezonki performansıyla kulüplerin ilgisini üzerine çeken ABD'li santrafor Haji Wright'ı satmaya hazırlanan Antalyaspor, Wright'ın yerini doldurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Son gelen bilgilere göre Teknik Direktör Nuri Şahin'in bizzat görüştüğü Gambiyalı golcü Yusupha Njie'yi Kırmızı – Beyazlı takımda oynama konusunda ikna ettiği iddia edildi.

Boavista ile sözleşmesi bitiyor

İtalya'dan Torino ve Monza'nın yanı sıra Portekiz'den Guimaraes'in de transfer listesinde yer alan 29 yaşındaki oyuncunun Portekiz ekiplerinden Boavista ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Njie'nin kulübünün yaptığı sözleşme yenileme tekliflerini de reddettiği gelen bilgiler arasında yer aldı.

Piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon euro olan Yusupha Njie, bu sezon Portekiz'de oynadığı 27 maçta 13 gol atarken, 2 de gole katkı yaptı. Bu sezon Antalyaspor formasıyla 27 resmi maça çıkan Haji Wright ise 15 gol ve 3 asistlik performansıyla lige damga vuran forvetlerden olmuştu.