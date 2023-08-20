Arabistan'da Talisca gelişmesi: Beşiktaş'a satmayı kabul ettiler Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Anderson Talisca için Suudi Arabistan'dan son dakika haberleri düşmeye başladı. Al Nassr'a yakın kaynaklar, Brezilyalı futbolcuyla ilgili flaş gelişmeyi duyurdu.

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Beşiktaş, 2023/24 sezonunda Süper Lig'deki ilk maçına Fatih Karagümrük deplasmanında çıkmış ve Şenol Güneş'in öğrencileri, 3 puanı Gedson Fernandes'in attığı nefis golle almıştı. Mücadelenin ardından konuşan Şenol Güneş Talisca ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Güneş açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı;

Talisca özlediğini söyleyince 'o zaman gel' dedim. Zaten istekler başka gerçekler başka. Şimdi 'renkli-renksiz medyası' diyorlar, siz daha iyi bilirsiniz. Benim yalanım yok, onun da yok. Yönetim başvurdu, onlar da vermeyi düşünmüyor. Yarın ne olur bilemeyiz.

Siyah-beyazlıların transfer gündemindeki Anderson Talisca'dan flaş bir hamle geldi. Brezilyalı yıldız, Instagram'da Beşiktaş'ın Milot Rashica transfer videosunu beğendi. Bu gelişme, taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan haberde Anderson Talisca'nın Barcelona'ya önerildiği ve Al-Nassr'ın forvet hattına yaptığı takviyelerden dolayı Brezilyalı oyuncuyla yollarını ayırabileceği ifade edildi.

Al Nassr satmayı düşünüyor

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Anderson Talisca için Suudi Arabistan'dan son dakika haberleri düşmeye başladı. Al Nassr'a yakın kaynaklar, kulübün Brezilyalı futbolcuyu Beşiktaş'a satmayı kabul ettiğini yazıyor.

Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Anderson Talisca için flaş gelişmeler yaşanıyor. Al Nassr'a yakın iki kaynak, kulübün Brezilyalı yıldızı Beşiktaş'a satmayı kabul ettiğini yazdı. 'mdrjalnassr'ın haberine göre Al Nassr, Talisca için istekli olan Beşiktaş'a transfer teklifini duymak ve görüşme yapmak için haber yolladı.

'ByanNassr'ın haberine göre ise Al Nassr, Talisca'nın Beşiktaş'a gitmesini kabul etti. Al Nassr'ın bonservis beklentisinin ise 15 milyon euro olduğu belirtildi.