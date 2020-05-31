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Araplar, Maicon'un bonservisini istiyor 2021 yılına kadar bonservisi Galatasaray'da olan Maicon için Arap ekibi Al Nasr, sarı-kırmızılıların kapısını çaldı. Arapların, Brezilyalı için teklifi 3 milyon euro oldu.