Araplar, Maicon'un bonservisini istiyor

Galatasaray, 2017 yılında takıma katılan Brezilyalı futbolcu Maicon'u 1.5 yıllığına kiralık olarak Arap ekibi Al Nasr'a göndermişti.

Sezon sonunda Arap ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı için sarı-kırmızılı takımın kapısı çalındı.

BONSERVİSİNİ İSTİYORLAR

31 yaşındaki tecrübeli savunmacının bonservisini almak isteyen Al Nasr yetkilileri, harekete geçti.

Arap ekibinin, Galatasaray'a Maicon için teklifinin 3 milyon euro olduğu ve sarı-kırmızılıların da bu öneriye sıcak baktığı öğrenildi.

Tarafların, transfer konusunda yakın bir zamanda el sıkışması bekleniyor.

Araplar, Maicon'un bonservisini istiyor

39 MAÇTA FORMA GİYDİ

Brezilyalı savunmacı; 1.5 yıldır kiralık olarak forma giydiği Al Nasr ekibinde 39 maçta görev alırken, takımına skor katkısında ise bulunamadı.