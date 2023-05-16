Arda Güler'e akıl karıştıran teklif: İmza parası ödeyelim 5 milyon euroya bize gel Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e talip olan Newcastle United'ın bu transfer için ısrarcı olduğu yazıldı.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, yaz aylarında yuvadan uçabilir. Keza 18 yaşındaki yıldızı, Avrupa'nın birbirinden önemli kulüpleri takip ediyor. O takımların başında ise İngiliz devi Newcastle United geliyor.

Ada ekibinin yetkilileri, geçtiğimiz günlerde Arda'nın ailesiyle Dubai'de bir araya gelmişti. Önceki gün de İngiliz basınında "Newcastle Arda'yı bekliyor" başlığı ile bir haber yer aldı.

Ada basını, haberin içeriğinde şu ifadelere yer verdi:

"Newcastle, 18 yaşındaki Arda Güler'le sözleşme imzalamada ısrarcı ve diğer kulüplerden daha fazla uğraşıyorlar. Güler, Newcastle için son derece heyecan verici bir transfer olabilir. Geleceğin kahramanı olabilir Güler ve ilerleyen zamanlarda daha da değerli hale gelecektir."

Newcastle United'dan kafa karıştıran teklif

Ayrıca sözleşmesinde 'Bu sezon 1500 dakika forma giymezse 5 milyon euroya serbest kalır' maddesi bulunan genç futbolcu, "Fenerbahçe'ye para kazandırmadan gitmem." ifadelerini kullanarak taraftarı rahatlatmıştı.

Bu açıklamanın ardından Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Selman'ın sahibi olduğu Newcastle United'ın "Mevcut sözleşmene dokunma, Fenerbahçe'ye ödeyeceğimiz bonservisin bir kısmını sana imza parası olarak öderiz." teklifinde bulunduğu kaydedildi.

İngiliz basınında böyle haberler çıksa da İspanyollar, Barcelona'nın Arda için fiyat artıracağını belirtti ve Katalanlar'ın sezon sonunda teklif vereceğinin altını çizdi.