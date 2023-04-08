Arda Güler'e dünya devi talip oldu! Yaz transfer döneminde geliyorlar... Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki futbolcusu Arda Güler için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Daha önce scoutlarını yollayan Barcelona, genç yıldız adayına teklif yapma kararı aldı.

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler için Barcelona harekete geçmeye başladı.

Önceki günlerde 18 yaşındaki oyuncuyu izlemeye alan Katalan ekibi resmi teklif yapmaya karar verdi.

Yaz transfer sezonunda Arda için sarı-lacivertlilerle temas kuracak olan Barça'nın iyi bir bonservis bedeli ödemeye de sıcak baktığı kaydedildi.

Fenerbahçe 20 milyon eurodan aşağıya satmayacak

Maddi açıdan zor zamanlar geçiren Katalan ekibinde başkan Laporta bütçesinin iyi bir kısmını Arda Güler'e harcamak istiyor. İspanyol basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe genç futbolcusu için en az 20 milyon euro gelir bekliyor.

Bu sezon 24 maça çıkan genç yıldız adayı 718 dakikada 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.