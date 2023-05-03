Arda Güler'in kafasındaki kulüp: Ajax Habere göre; Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki 10 numarasının birçok talibi olmasına rağmen, Arda, Ajax'a sıcak bakıyor. Sarı-lacivertli yönetim ise Arda'yı takımda tutmayı planlıyor.

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'in talipleri bitmiyor.

Son olarak Arda'ya Hollanda devi Ajax talip olmuştu. Hatta Ajax yönetim danışmanı Klaas-Jan Huntelaar, geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret etmiş ve burada 18 yaşındaki orta saha oyuncusunu tribünden izlemişti.

Hollanda basını, genç yıldız adayı için 10 numaranın birçok talibi olmasına rağmen Ajax'a sıcak baktığını dile getirdi.

Piyasa değeri 11 milyon euro

Yönetim ise Arda'yı takımda tutmayı planlıyor.

Yeni sözleşme konusunda görüşmeler olumlu bir şekilde devam ediyor.

Şu anki sözleşmede 'Arda 1500 dakika oynamazsa 5 milyon euroya serbest kalır' maddesi bulunuyor. Yönetim, yeni sözleşmede bu maddeyi kaldırmak istiyor.

Genç yetenek, bu sezon 28 maçta bin 9 dakika sahada kaldı. Arda bu süre içinde 6 gol, 4 asistlik bir performans gösterdi. Arda'nın piyasa değeri 11 milyon euro.

Avrupa'nın devleri peşinde

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda için Avrupa'dan dev kulüpler transfer yarışına girdi.

Serie A devleri Napoli ve Milan ile birlikte La Liga'dan Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid'in yanı sıra Premier Lig'den Newcastle United, Manchester City, Tottenham, Liverpool ve Arsenal'ın Arda Güler ile ilgilendiği öne sürülüyor. Fransa devi PSG de Arda ile ilgilenen diğer bir kulüp.