Arda Güler'in sözleşmesinde korkutan detay: 17.5 milyon euroyu veren alır Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Arda Güler'in yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli sarı-lacivertli taraftarları korkuttu. Genç oyuncu sadece 17.5 milyon euro karşılığında satın alınabilecek.

Transfer konusunda uzmanlaşan dünyanın en ünlü futbol gazetecilerinden Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i birçok Avrupa devinin ikna etmeye çalıştığını belirtti.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Romano, "Anlaşılan Türk elması Arda Güler, sadece 17,5 milyon euroya satın alınabilecek." yazdı.

"Evet, Avrupa'nın en büyük yeteneklerinden biri için sadece 17,5 milyon euro." diye devam eden gazeteci, sahada bin 500 dakika süre aldıktan sonra Güler'in serbest kalma bedelinin aktive olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe ikna etmeye çalışıyor

Fenerbahçe'nin, 10 numarasını bir sezon daha elde tutmak ve daha yüksek bir fiyata satmak için Güler'i yeni bir kontrat imzalamaya ikna etmeye çalıştığı konuşuluyor.

Birçok farklı "dünyanın en iyi genç yetenekleri" listesinin tepesinde yer alan Güler, Süper Lig'de 20 maçta süre alırken dört gol ve dört asistlik katkı yaptı. Avrupa Ligi'nde de altı maçta süre alan 10 numara bir gol ve bir asist yaptı.