Arsenal, Arda Güler'e talip oldu

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan 18 yaşındaki Arda Güler, Avrupa'nın dev kulüpleri tarafından isteniyor.
Adı; Barcelona, Real Madrid, Dortmund, Bayern Münih, Arsenal, Ajax ve Newcastle United gibi kulüplerle anılan Arda Güler için Arsenal, en ciddi aday konumunda bulunuyor.
Newcastle da ciddi şekilde ilgileniyor
İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Ada ekiplerinden Newcastle United'ın Arda Güler'e talip olmasının ardından Arsenal, genç yıldız için girişimlerini hızlandırdı.
Yapılan haberde Arda Güler'den övgüyle bahsedilerek, şu ifadeler kullanıldı:
Arsenal, Newcastle'ın ilgisi üzerine Fenerbahçe'nin harika çocuğu Arda Güler'in temsilcileriyle temasa geçti. Arda Güler'e şimdiden Fenerbahçe'nin 10 numaralı forması emanet edildi. Arda, dünya futbolunun en umut verici yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor.