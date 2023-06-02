Arsenal, Arda Güler'e talip oldu

Bu sezon formasıyla gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan 18 yaşındaki Arda Güler, Avrupa'nın dev kulüpleri tarafından isteniyor.

Adı; Barcelona, Real Madrid, Dortmund, Bayern Münih, Arsenal, Ajax ve Newcastle United gibi kulüplerle anılan için Arsenal, en ciddi aday konumunda bulunuyor.

Newcastle da ciddi şekilde ilgileniyor

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Ada ekiplerinden Newcastle United'ın Arda Güler'e talip olmasının ardından Arsenal, genç yıldız için girişimlerini hızlandırdı.

Yapılan haberde Arda Güler'den övgüyle bahsedilerek, şu ifadeler kullanıldı:

Arsenal, Newcastle'ın ilgisi üzerine Fenerbahçe'nin harika çocuğu Arda Güler'in temsilcileriyle temasa geçti. Arda Güler'e şimdiden Fenerbahçe'nin 10 numaralı forması emanet edildi. Arda, dünya futbolunun en umut verici yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor.