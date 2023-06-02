Arsenal, Arda Güler'e talip oldu Arsenal'in, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile yakından ilgilendiği öğrenildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan 18 yaşındaki Arda Güler, Avrupa'nın dev kulüpleri tarafından isteniyor.

Adı; Barcelona, Real Madrid, Dortmund, Bayern Münih, Arsenal, Ajax ve Newcastle United gibi kulüplerle anılan Arda Güler için Arsenal, en ciddi aday konumunda bulunuyor.

Newcastle da ciddi şekilde ilgileniyor

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Ada ekiplerinden Newcastle United'ın Arda Güler'e talip olmasının ardından Arsenal, genç yıldız için girişimlerini hızlandırdı.

Yapılan haberde Arda Güler'den övgüyle bahsedilerek, şu ifadeler kullanıldı: