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    Arsenal, Aubameyang'ın sözleşmesini feshetti

    Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2022 - 09:57
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    Arsenal, Aubameyang'ın sözleşmesini feshetti

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de Arteta ile yaşadığı sorunla nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini söyleyen Gabonlu golcü futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang'ın durumu resmileşti.

    Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

    BARÇA İLE İDMANA BİLE ÇIKTI

    İspanya La Liga ekibi Barcelona'nın yıldız forveti Arsenal'dan kiralamak için girişimlere başladığı, hatta Aubameyang'ın Barça ile idmanlara bile çıktığı ifade edilmişti.

    Arsenal ile 163 resmi maça çıkan Aubameyang, 92 gol atıp 21 de asist yaptı.

    Arsenal, Aubameyang ın sözleşmesini feshetti #1


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