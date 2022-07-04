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    Arsenal, Gabriel Jesus'u açıkladı

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Manchester City'de forma giyen Gabriel Jesus'u renklerine bağladığını açıkladı.
    • 04.07.2022 - 11:13
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    Arsenal, Gabriel Jesus'u açıkladı

    Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Manchester City'de forma giyen Brezilyalı forvet oyuncusu Gabriel Jesus'u kadrosuna kattığını duyurdu. Londra ekibi, 25 yaşındaki golcünün transferi için Manchester City'e 50 milyon euro ödeyecek.

    İlk açıklamalarını kulübün resmi sitesine yapan Jesus, "Çocukluğumdan beri Arsenal'i takip ederim. Çünkü Thierry Henry idolümdü. Arsenal'de olduğum için çok heyecanlıyım. Burada genç ama çok kaliteli oyuncular var, ben de öyleyim!" ifadelerini kullandı.

    Jesus'tan Arteta'ya övgü

    Daha önce Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan ve şu anda Arsenal'in teknik direktörü olan Mikel Arteta ile 3 yıl çalışmış olan Gabriel Jesus, "Mikel Arteta'yla kulüp ve proje hakkında birçok kez konuşma fırsatı bulduk. Ona tamamıyla güveniyorum ve birlikte gelişeceğimize inanıyorum. Daha önce onunla geçirdiğim sürede bana çok yardımcı olmuştu. O, çok zeki bir insan ve genç oyuncularla nasıl iletişime geçeceğini biliyor." dedi.

    Gabriel Jesus, 2017 yılında Palmeiras'tan Manchester City'e 32 milyon euroya transfer olmuştu.

    Arsenal, Gabriel Jesus u açıkladı #1


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