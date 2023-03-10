Arsenal, Sacha Boey'in peşinde İngiltere Premier Lig lideri Arsenal, Galatasaray'ın genç savunmacısı Sacha Boey'i kadrosuna katmak istiyor.

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle rekorları alt üst eden Galatasaray zirvede yer alıyor.

Takımda iyi performans gösteren isimlere ise Avrupa'nın dev kulüpleri talip oluyor. Bu isimler arasında ise gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Sacha Boey yer alıyor.

Arsenal devreye girdi

Tutto Mercato'da yer alan habere göre, Arsenal Menajeri Mikel Arteta, Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey'u çok beğeniyor. İngiliz devinin, Sacha Boey için şimdiden girişimlere başladığı iddia edildi.

Diğer taraftan Arsenal'in yanı sıra bir diğer Premier Lig ekibi Newcastle United'ın da 22 yaşındaki sağ beki listesine aldığı belirtildi.

21 maçta oynadı

Genç savunma oyuncusu bu sezon sarı-kırmızılı formayı 21 kez giydi. Boey, bu maçlarda 2 asistle oynadı.