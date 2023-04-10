Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'dan kiraladığı Arthur Masuaku'nun opsiyonu devreye giriyor.

Siyah-beyazlı takımın Trabzonspor ile Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı maç takımın sol beki Masuaku'nun geleceğini belirleyecek.

Savunma oyuncusu Trabzonspor maçında ilk 11'de yer alması halinde, bu sezon 25. kez ilk 11'de yer alacak. Bununla birlikte 29 yaşındaki oyuncunun opsiyonu tamamlanmış olacak.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 2 gol ve 4 asist yapan Demokratik Kongolu Arthur Masuaku'nun 2.2 milyon euro bedel karşılığında bonservisi alınacak.

Öte yandan Beşiktaş'ın deneyimli çalıştırıcısı Şenol Güneş, 3-1 kazanılan Giresunspor maçının ardından Arthur Masuaku hakkında şunları söyledi:

"Masuaku hakkında nasıl bir karar alacağımızı biz de bilmiyoruz. Belki haftaya oynamayabilir. Oynarsa büyük bir para vereceğiz. Oyuncuyla da anlaşmak lazım. Parayı ödedikten sonra oyuncu kalmam derse ne olacak? Bana göre bu konuda geciktik."