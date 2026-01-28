Aston Villa, Douglas Luiz'i yeniden kadrosuna kattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İngiltere ekibi Aston Villa, İtalya'nın Juventus takımından eski futbolcusu Douglas Luiz'i kiralık olarak renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezonun kalan kısmında kiralık olarak Aston Villa forması giyeceği belirtildi.

JUVENTUS'A GİTMİŞTİ

Brezilyalı futbolcu, 2019-2024 yıllarında Aston Villa'da oynadıktan sonra 51,5 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer oldu.

Sezonun ilk devresinde bir diğer İngiltere ekibi Nottingham Forest'ta kiralık olarak oynayan Luiz, 14 maçta görev yaptı.