27 yaşındaki orta saha oyuncusu Dougslas Luiz, eski takımı Aston Villa'ya geri döndü.

Yayınlama Tarihi: 28.01.2026 21:44
Aston Villa, Douglas Luiz'i yeniden kadrosuna kattı
  • Aston Villa, Douglas Luiz'i Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattı.
  • Luiz, sezonun kalan kısmında Aston Villa forması giyecek.
  • Brezilyalı oyuncu, daha önce 2019-2024 yıllarında Aston Villa'da oynamıştı.

İngiltere ekibi Aston Villa, İtalya'nın Juventus takımından eski futbolcusu Douglas Luiz'i kiralık olarak renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezonun kalan kısmında kiralık olarak Aston Villa forması giyeceği belirtildi.

JUVENTUS'A GİTMİŞTİ

Brezilyalı futbolcu, 2019-2024 yıllarında Aston Villa'da oynadıktan sonra 51,5 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer oldu.

Sezonun ilk devresinde bir diğer İngiltere ekibi Nottingham Forest'ta kiralık olarak oynayan Luiz, 14 maçta görev yaptı.

