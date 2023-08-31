Augsburg, Mergim Berisha'yı Hoffenheim'a sattı Augsburg, Fenerbahçe'den bonservisini aldığı Mergim Berisha'yı 2 ayda 3 katına sattı. Berisha, 4 yıllık anlaşma ile Hoffenheim'a imza attı.

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Augsburg'un temmuz ayı başında Fenerbahçe'den 4 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Mergim Berisha, Hoffenheim'a transfer oldu.

4 yıllık sözleşme

Forvet oyuncusu yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferin 15 milyon euro karşılığında gerçekleştiği ifade ediliyor. Berisha, aynı zamanda Fenerbahçe'den eski takım arkadaşı Attila Szalai ile yeniden buluştu.

Augsburg, Fenerbahçe'ye 4 milyon 500 bin euro ödedi

Bundesliga temsilcisi Augsburg, Mergim Berisha'nın bonservisi için Fenerbahçe 4 milyon 500 bin euro ödedi. Kırmızı-beyazlılar, geçen sezon kiralama ücreti olarak sarı-lacivertlilere 300 bin euro ödemişti.

Fenerbahçe, 2021-22 sezonunda Berisha için RB Salzburg'a 5 milyon euro ödemişti.

Mergim Berisha'nın istatistikleri

Augsburg formasıyla Bundesliga'da 23 maça çıkan Mergim Berisha 9 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi.

Alman forvet Fenerbahçe'de ise toplam 32 maça çıkıp 8 gol, 3 asistlik istatistik yakalamıştı.