Augsburg, Mergim Berisha'yı Hoffenheim'a sattı

Augsburg'un temmuz ayı başında Fenerbahçe'den 4 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Mergim Berisha, Hoffenheim'a transfer oldu.
4 yıllık sözleşme
Forvet oyuncusu yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Transferin 15 milyon euro karşılığında gerçekleştiği ifade ediliyor. Berisha, aynı zamanda Fenerbahçe'den eski takım arkadaşı Attila Szalai ile yeniden buluştu.
Augsburg, Fenerbahçe'ye 4 milyon 500 bin euro ödedi
Bundesliga temsilcisi Augsburg, Mergim Berisha'nın bonservisi için Fenerbahçe 4 milyon 500 bin euro ödedi. Kırmızı-beyazlılar, geçen sezon kiralama ücreti olarak sarı-lacivertlilere 300 bin euro ödemişti.
Fenerbahçe, 2021-22 sezonunda Berisha için RB Salzburg'a 5 milyon euro ödemişti.
Mergim Berisha'nın istatistikleri
Augsburg formasıyla Bundesliga'da 23 maça çıkan Mergim Berisha 9 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi.
Alman forvet Fenerbahçe'de ise toplam 32 maça çıkıp 8 gol, 3 asistlik istatistik yakalamıştı.