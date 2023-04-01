Augsburg'dan Mergim Berisha açıklaması Augsburg, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den kiraladığı Mergim Berisha'nın bonservisini almaya karar verdi.

AA

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Augsburg, Fenerbahçe'den kiraladığı Mergim Berisha için satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı.

"Bunu vaktinde yapacağız"

Kulüp üst yöneticisi Stefan Reuter, Augsburger Allemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, 24 yaşındaki Berisha için henüz satın alma opsiyonunu kullanmadıklarını belirtip, "Ancak bunu vaktinde yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Reuter, Berisha'nın olumlu gelişmesinin başka kulüplerin ilgisini çekebileceğiyle ilgili, şu ifadeleri kullandı:

"Olağanüstü bir şey ortaya çıkarsa ve oyuncu bir sonraki adımı atmak isterse, bununla meşgul oluruz."

19 maçta 8 gol attı

Sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak Augsburg'a transfer edilen Mergim Berisha, bu sezon oynadığı 19 maçta 8 gol attı.

Almanya Milli Takımı'na da çağrılan Berisha, Peru ve Belçika ile oynan maçlarda süre aldı.

Kiralama anlaşmasına göre, Berisha'nın bonservisini almak için Augsburg'un Fenerbahçe'ye 4 milyon avro ödemesi gerekiyor.