Augsburg'un hedefi Berisha'nın bonservisini almak Augsburg'un Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mergim Berisha'nın bonservisini almayı planladığı yazıldı.

Süper Lig'de şampiyonluk umudunu sürdüren Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Mergim Berisha, sezon başından takımdan ayrılarak Almanya'nın yolunu tutmuştu. Golcü isim, Augsburg'da parlak bir performans göstererek yönetimin gözüne girmeyi başarmıştı.

Hücum oyuncusu bu süreçte Almanya'dan milli takım daveti de aldı. Augsburg'un oyuncunun yükselen performansı nedeniyle sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanacağı biliniyor.

Alman ekibi, opsiyonu kullanıp Berisha'yı satacak

Kicker'de yer alan habere göre ise, Augsburg'un 25 yaşındaki futbolcunun opsiyonunu kullandıktan sonra oyuncuyu başka bir takıma satabileceği aktarıldı.

Augsburg'un 2022-2023 sezonunda mali zarar beklediği belirtildi. Kulübün bu nedenle Berisha gibi kar elde edebileceği oyuncuları satmaya açık olduğu ifade edildi.

Augsburg, 20 milyon euro bekliyor

Alman ekibinin, Berisha için 20 milyon euro'luk bir gelir beklediği öne sürüldü.

Berisha'nın da kariyerindeki bir sonraki adımı atmak konusunda istekli olduğu kaydedildi. Sezon sonunda Augsburg'a teklif gelmesi ve bu teklifin kulübün beklentilerine uyması durumunda Berisha'nın ayrılmasına engel olunmayacağı vurgulandı.

Augsburg forması altında şimdiye kadar 21 maça çıkan Berisha, 9 gol attı ve 4 asist yaptı.