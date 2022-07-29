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    Aziz Behich'in yeni adresi İskoçya

    Süper Lig'de Bursaspor, Başakşehir ve son olarak Giresunspor forması giyen Aziz Behich, İskoç ekip Dundee United ile anlaştı.
    • 29.07.2022 - 10:18
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 10:52
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    Aziz Behich'in yeni adresi İskoçya

    Kariyerinde birçok Süper Lig ekibinin formasını giyen sol bek Aziz Behich’in, İskoç ekibi Dundee United ile görüştüğü biliniyordu.

    Giresunspor'un sol bek oyuncusu Aziz Behich'i, İskoçya Premier Ligi takımı Dundee United bedelsiz olarak renklerine bağladı.

    2 yıllık sözleşme

    İskoç ekibi, 31 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaştı.
    Dundee United'ın teknik direktörü Jack Ross'un Aziz Behich'i takımda görmek istediği, Avusturalya Milli Takım'ından arkadaşı Mark Birighitti'nin de transferde önemli rol oynadığı biliniyor.

    195 maçta 6 gol 12 asist

    Türk asıllı Avustralyalı oyuncu Aziz Behich, Süper Lig'de toplam 195 maçta forma giyerken, 6 gol ile 12 asist kaydetti.

    Aziz Behich in yeni adresi İskoçya #1


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