Babel kampa katılıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, beklentileri karşılayamadığı için Ajax'a kiralanan Ryan Babel'e son bir şans verme kararı aldı.

Şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran Galatasaray'da kiralık olarak gönderilen futbolcuların akıbeti belli olmaya başladı.

Erken form tutmak için geçtiğimiz günlerde İstanbul’a dönen ve Metin Oktay Tesisleri’nde antrenmana çıkan Ryan Babel'in, yeni sezon hazırlık kampında yer alacağı öğrenildi.

SON BİR ŞANS VERİLECEK

Teknik direktör Fatih Terim, 1+1 yıllık daha kontratı olan tecrübeli futbolcuya hazırlık maçlarında forma verecek.

Babel’e şans verilmesinin en önemli nedeni sözleşmesi sona erince kulübü Monaco tarafından geri çağırılan, bir daha da kiralık verilmeyeceği G.Saray’a tebliğ edilen Henry Onyekuru’nun planlardan tamamen çıkarılması...

Babel eğer kendisine verilen fırsatı iyi değerlendirirse yeni sezonda Onyekuru’nun yerine sol kanadın yeni sahibi olacak.

İNDİRİM DE İSTENECEK

Yönetim ayrıca, yıllık 2.5 milyon euro alan Hollandalı oyuncudan indirim de isteyecek.

Öte yandan tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabında Galatasaray antrenmanından video paylaşarak “Bu yolculuk henüz bitmedi” mesajı ile kalmak istediğini açıkça söylemişti.