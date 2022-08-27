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    Ballo-Toure kararını değiştirdi

    İlk etapta Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmadığı belirilten Fode Ballo-Toure'nin Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği ve şimdi Aslan'ın Milan ile anlaşmaya varmasını beklediği belirtildi.
    • 27.08.2022 - 16:03
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    Ballo-Toure kararını değiştirdi

    Galatasaray 'ın sol bek transferi adına gündeminde yer alan isimlerden Fode Ballo-Toure kararını değiştirdi.

    Galatasaray, Sergio Reguilon ismini gündeme alırken Ballo-Toure'nin de gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

    Teklifi kabul etti

    Nice ve Nottingham Forest'ın da ilgilendiği Ballo-Toure, ilk etapta Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmadığını belirtmişti.

    Fakat TMW'nin haberine göre Senegalli sol bek, Galatasaray'ın teklifine onay verdi. Türkiye'de oynamayı kabul eden Ballo-Toure, şimdi kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

    Milan, Galatasaray ile görüşmelere 5 milyon euro bonservis talebiyle başlamıştı. Şimdi oyuncunun da Galatasaray seçeneğine sıcak bakması ile durumun değişebileceği ifade ediliyor.

    İki kulübün ortak bir noktada buluşmaları durumunda Ballo-Toure'nin Galatasaray'a imza atmaya hazır olduğu aktarılıyor.

    Ballo-Toure kararını değiştirdi #1


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