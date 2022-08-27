Ballo-Toure kararını değiştirdi

İlk etapta Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmadığı belirilten Fode Ballo-Toure'nin Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği ve şimdi Aslan'ın Milan ile anlaşmaya varmasını beklediği belirtildi.