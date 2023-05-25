Bandırmaspor, Raul Bobadilla'yı kadrosuna kattı

1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, forvet oyuncusu Raul Bobadilla ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarına başlayan bordo-beyazlı ekip, dış transferde ilk imzayı 35 yaşındaki Bobadilla'ya attırdı.
459 maçta 150 gol attı
459 maçta 150 gol atan Arjantinli oyuncu kariyeri boyunca Concordia BS, Grasshopper, Mönchengladbach, Aris Selanik, BSC Young Boys, FC Basel, Ausburg, Argentinos JRS, Guarani, Fluminense, FC Schhaffausen takımlarında forma giydi.