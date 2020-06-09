Barcelona, 100 milyon euroluk teklifi reddetti

Manchester United, Barcelona'nın genç yeteneği Ansu Fatih için Katalan ekibine 100 milyon euro önerdi. Ancak Barça, gelen bu teklifi kabul etmedi.

Barcelona altyapısında yetişen ve kısa sürede sergilediği performansla dikkat çeken Ansu Fati için Katalan devi, 100 milyon euroyu reddetti.

Sport'ta yer alan habere göre Manchester United, menajer Jorge Mendes aracılığıyla Ansu Fati için girişimde bulundu. Kırmızı Şeytanlar, genç futbolcu için 100 milyon euro ödemeyi gözden çıkardı.

BAŞKAN BARTOMEU KABUL ETMEDİ

Ansu Fati'yi takımda tutmak isteyen Barcelona'da yönetim kurulu, 100 milyon euroluk teklifi değerlendirmeye aldı ve ardından Başkan Bartomeu, transferin gerçekleşmesine izin vermedi. Dev parayı geri çeviren Barcelona, Ansu Fati'yi gelecekte takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmasını istiyor.

Bu sezon Barcelona formasını 24 resmi maçta sırtına geçiren 17 yaşındaki futbolcu, takımı adına 5 gol kaydetti.