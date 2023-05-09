Barcelona, Arda Güler için harekete geçti LaLiga devi Barcelona'nın Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler'i kadrosuna katmak istediği yazıldı.

33 haftası geride kalan Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde şampiyonluk şansını sürdüren Fenerbahçe'de forma giyen Arda Güler, gösterdiği performansla dev kulüplerin dikkatini çekiyor.

Genç futbolcu için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Birçok takım peşinde

Katalonya merkezli Sport gazetesinde çıkan habere göre; Barcelona ile birlikte Paris Saint-Germain, Arsenal, Newcastle United ve Napoli gibi kulüpler Arda Güler'in transferini çok istiyor.

Haberin detayında Fenerbahçe'nin Arda Güler için 20 milyon euro civarında bir rakam ve sonraki satıştan pay istediği kaydedildi. Arda Güler'in yeteneğine hayran olan Avrupa devlerinin, Fenerbahçe'nin net talebi sonrası beklemede olduğu belirtildi.

Barcelona, Arda Güler'i kaçırmak istemiyor

Finansal Fair Play sorunları yaşayan ve ekonomik açıdan zorlu günler geçiren Barcelona'nın Arda Güler'i kaçırmak istemediği ve Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifini önceliklendirdiği yazıldı.

Haziran 2025'e kadar sözleşmesi devam eden 18 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 1128 dakika süre aldı ve 6 gol atıp 4 asist yaptı.