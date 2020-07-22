Başakşehir, Azubuike'nin bonservisini alacak

Süper Lig'in 6. şampiyonu olarak tarihe geçen Başakşehir'de, başarılı kadro bozulmak istenmiyor. Turuncu-lacivertlilerde sezon başında kiralanan Azubuike'nin de bonservisi alınacak.

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, bir yandan da yeni sezonun kadrosunu planlıyor.

Turuncu-lacivertliler, sezon başında Mısır'ın Pyramids takımından bir yıllığına kiralanan Azubuike'nin bonservisini almak için kolları sıvadı. Nijeryalı oyuncunun satın alma opsiyonu ise 1.8 milyon euro.





OKAN BURUK TAKIMDA KALMASINI İSTİYOR

Öte yandan bu sezon turuncu-lacivertli takımla toplamda 31 maça çıkan orta saha oyuncusu, özellikle mücadeleci oyunuyla teknik direktör Okan Buruk'un takımda görmek istediği bir isim olduğu için bonservisinin alınarak takımda kalmasının sağlanacağı öğrenildi.