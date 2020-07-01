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    Bayern Münih, Kouassi'yi kadrosuna kattı

    Bundesliga ekibi, PSG'nin 18 yaşındaki savunma oyuncusunu bedelsiz olarak transfer etti.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2020 - 12:29
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    Bayern Münih, Kouassi'yi kadrosuna kattı #1

    Bundesliga'da 2019-20 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Bayern Münih, transferde de hız kesmiyor.

    Geçtiğimiz günlerde, ocak ayında anlaştığı 23 yaşındaki file bekçisi Alexander Nübel ile sözleşme imzalayan Bayern Münih, PSG'den Tanguy Kouassi'yi de kadrosuna kattığını duyurdu.

    4 yıllık sözleşme imzalayan Kouassi, Bayern Münih'e geldiği için çok mutlu olduğunu söylerken, forma için savaşacağının da sözünü verdi.

    ''BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM''

    Kouassi, "Bayern Münih için oynayacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Bayern, geleneği olan büyük bir kulüp. Mümkün olduğunca fazla forma giymek için çok çalışacağım." ifadelerini kullandı.

    Kulübün sportif direktörü Hasan Salihamidzic ise Avrupa'nın en çok gelecek vadeden oyuncularından birini takıma kattıkları için mutlu olduğunu dile getirdi.

    Bu sezon PSG formasıyla 13 resmi maça çıkan 18 yaşındaki savunma oyuncusu, 3 gol kaydetti.

    Bayern Münih, Kouassi'yi kadrosuna kattı #2

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