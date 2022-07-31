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    Belotti, Roma ile anlaştı

    Torino ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan ve transfer döneminde Fenerbahçe, Galatasaray gibi Türk takımlarıyla da ismi anılan Andrea Belotti, Roma'ya transfer olmaya hazırlanıyor.
    • 31.07.2022 - 16:56
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    Belotti, Roma ile anlaştı

    Torino ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan Andrea Belotti'nin yeni takımı belli oluyor. İtalyan golcü, Roma'ya transfer olmaya hazırlanıyor.

    La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Belotti, Jose Mourinho'nun ekibinin yaptığı teklife 'evet' dedi. İtalyan golcünün Monaco, Nice gibi ekiplerden daha cazip teklifler alsa da tercihini Roma'dan yana kullandığı aktarılmakta.

    Türk takımları da ilgileniyordu

    Transfer döneminde Belotti'nin ismi Fenerbahçe ve Galatasaray gibi Türk takımlarıyla anılırken özellikle son dönemde Fenerbahçe'nin kendisi için devrede olduğu belirtilmekteydi.

    Roma'nın Belotti transferini resmen açıklamak için kadroda boşluk yaratmak istediği ve bu doğrultuda da Shomurodov'un Bologna'ya gönderileceği ifade edilmekte.

    Belotti, Roma ile anlaştı #1


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