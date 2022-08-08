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    Berat Özdemir El İttifak yolunda

    Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden El İttifak, Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Berat Özdemir ile anlaşmaya vardı.
    • 08.08.2022 - 10:29
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    Berat Özdemir El İttifak yolunda

    Süper Lig’e İstanbulspor galibiyeti ile başlayan son şampiyon Trabzonspor’da takıma katılacak isimler kadar ayrılacak isimlerde merak konusu.

    Bu kapsamda oyunculara gelen teklifleri değerlendiren bordo-mavililere yeni bir teklif geldi.

    Orta saha rotasyonunda gerilere düşen ve ilk 11’e girmekte zorlanan ve daha çok oynamak istediği bir takıma gitmek isteyen milli oyuncu Berat Özdemir’in Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden El İttifak ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.

    2.5 milyon euro bedelle Arabistan’a gidiyor

    Kulüpler arasında başlayan görüşmeler sonucunda milli oyuncu için 2,5 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında Arap temsilcisiyle anlaşmaya varıldı. Ardından El İttifak kulübü yetkilileri ile 24 yaşındaki futbolcu arasında olan görüşmelerde olumlu sonuçlandı. Berat'ın transferi bugün resmi olarak açıklanması bekleniyor.

    Bilindiği üzere, Trabzonspor Berat Özdemir için Gençlerbirliği’ne bonservis bedeli olarak 2.5 milyon euro ödemişti. Futbolcu ise bordo-mavili kulüpten ilk yılı 2.5, daha sonraki seneler için ise 5 milyon TL kazanıyordu.

    Berat Özdemir El İttifak yolunda #1

    Trabzonspor kariyeri

    Gençlerbirliği'nden Trabzonspor'a 2020-20201 sezonun devre arasında transfer olan ve 2025 yılına kadar sözleşme imzalayan 24 yaşındaki orta saha, çıktığı 60 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.


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