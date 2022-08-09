Berat Özdemir, Ettifaq FC'de

Trabzonspor, Berat Özdemir'in transferi için Ettifaq FC ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Berat Özdemir'in transferi konusunda Ettifaq FC ile anlaşıldığını duyurdu.

Bordo-mavililerin açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Berat Ayberk Özdemir'İn, Ettifaq FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Ettifaq FC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-USD ödeme yapacaktır. Ayrıca, oyuncunun üçüncü bir kulübe transferi halinde, 2.500.000.-USD'yi aşan kısmın yüzde 15'i, Ettifaq FC tarafından Kulübümüze ödenecektir." denildi.

Trabzonspor 2.5 milyon dolar kazanacak

Arabistan ekibi, milli oyuncu Berat Özdemir için Trabzonspor'a 2.5 milyon dolar bonservis artı bonus ödeyecek.

60 maçta 1 gol 1 asist

2020-21 sezonun devre arasında Gençlerbirliği'nden transfer edilen Berat Özdemir, Trabzonspor formasıyla çıktığı 60 resmi maçta 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.



