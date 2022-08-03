Bernd Leno, Fulham'da

Fulham, Arsenal’de forma giyen Bernd Leno’yu kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

İngiltere Premier Lig’de güçlü bir kadro kurmak isteyen ligin yeni ekiplerinden Fulham, Arsenal’in gözden düşen tecrübeli kalecisi Bernd Leno’yu kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon Aaron Ramsdale’in transferinin ardından formayı ona kaptıran ve Katar’daki Dünya Kupası için Almanya kadrosunda bulunmak isteyen 30 yaşındaki Leno, as kaleci olacağı için Fulham’a gitmeye ikna olduğu belirtildi.

İddialara göre Fulham, Arsenal'e Bernd Leno için 8 milyon pound bonservis bedeli ödeyecek. Alman file bekçisi, yeni takımıyla 2+1 yıllık süreyle sözleşme imzaladı.

125 maçta 145 gol yemişti

Arsenal ile geçtiğimiz sezon sadece 8 maça çıkan 30 yaşındaki kaleci; Londra temsilcisi adına toplam 125 kez kaleye geçti. Leno, bu müsabakalarda kalesinde 145 gol gördü ve 37 maçta kalesini gole kapattı.