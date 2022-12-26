Bertolacci, Fatih Karagümrük'e geri döndü

Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, eski oyuncusu Andrea Bertolacci’yi kadrosuna katarak 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük devre arası gelmeden takviyelere başladı. Kırmızı-siyahlılar, Kayserispor'dan ayrılan eski oyuncusu Andrea Bertolacci'yle sözleşme imzaladığını duyurdu.

"Bertolacci'yi tekrar ailemizde görmekten mutluluk duyuyoruz"

İstanbul temsilcisinden yapılan açıklama şu şekilde; "Birkaç haftalık deneme sürecinin ardından eski oyuncumuz Andrea Bertolacci ile 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Andrea Bertolacci'yi tekrar ailemizde görmekten mutluluk duyuyoruz. Kendisine kulübümüze hoş geldin der ve başarılar dileriz!"





1 milyon euro karşılığında Kayserispor'a gitmişti

2021 Ocak ayında Fatih Karagümrük'e imza atan Andrea Bertolacci, İstanbul ekibinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. İtalyan futbolcu bir sonraki sezonun devre arasında yani 2022 Ocak'ta 1 milyon Euro bonservis bedeliyle Kayserispor'a transfer olmuştu.

Geçen ay sözleşmesini feshetti

Bertolacci ödemelerini alamaması sonrasında geçtiğimiz ay Kayserispor'la olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesh etmişti.