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    Beşiktaş, Besar Gudjufi ile profesyonel sözleşme imzaladı

    Beşiktaş, 2004 doğumlu Makedon orta saha oyuncusu Besar Gudjufi ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.
    • 16.08.2022 - 15:57
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 16:08
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    Beşiktaş, Besar Gudjufi ile profesyonel sözleşme imzaladı

    Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş daha önce anlaşmaya vardığı Besar Gudjufi ile resmi sözleşme imzalandığını duyurdu.

    Besar Gudjufi imzayı attı

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2004 doğumlu Makedon orta saha oyuncusu Besar Gudjufi ile profesyonel sözleşme imzaladı.

    Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldiği Gudjufi’ye başarılar diledi" ifadelerine yer verildi.

    Beşiktaş, Besar Gudjufi ile profesyonel sözleşme imzaladı #1

    Besar Gudjufi'nin kariyeri

    2004 yılında Üsküp'de dünyaya gelen Besar Gudjufi, futbola Vardar altyapısında başladı. Ocak 2021'de Belasica'ya transfer olan genç futbolcu, Temmuz 2021'de Beşiktaş altyapısına kazandırıldı.

    18 yaşındaki Besar Gudjufi, sol kanat bölgesinin yanı sıra On Numara ve sağ kanat mevkilerinde de görev yapabiliyor. Besar Gudjufi, Kuzey Makedonya U19 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.


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