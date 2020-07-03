Beşiktaş, Cazorla'yı listesine aldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ilerleyen yaşına rağmen bu sezon 12 gol atıp 9 da asist yapan Santi Cazorla'ya yıllık 1 milyon euro teklif etti.

Orta saha bölgesine takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ın gündemine ilginç bir isim geldi.

12 GOL 9 ASİST

Siyah-beyazlılar, yıllarca Arsenal'de top koşturduktan sonra La Liga'ya geri dönen ve bu sene oynadığı 35 maçta 12 gol atıp 9 da asist yaparak klasını gösteren Santi Cazorla'yı kadrosuna katmak istiyor.

YILLIK 1 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

İspanya'nın AS gazetesi, Beşiktaş'ın 35 yaşındaki oyuncuyla temasa geçtiğini ve yıllık 1 milyon eurodan iki yıllık sözleşme teklif ettiğini yazdı.

Bonservisi elinde olan yıldız futbolcuyu Katar'ın El Sadd takımının da istediği öğrenilirken, Cazorla'nın ligler bittikten sonra tercihini yapacağı belirtildi.

8 ve 10 numara bölgelerinde oynayan yetenekli futbolcu, 81 kez de İspanya Milli Takım’nın formasını giydi.