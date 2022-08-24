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- Beşiktaş, Dele Alli transferini bitirdi
Beşiktaş, Dele Alli transferini bitirdi
- 24.08.2022 - 15:26
- Güncelleme : 24.08.2022 - 15:41
Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, yıldız oyuncu Dele Alli'nin peşindeydi.
Hatta Everton'ın menajeri Lampard Dele Alli transferiyle ilgili, "Dele Alli'nin Beşiktaş'a transferi çok ilerledi. Henüz tamamlanmadı ancak anlaşma çok ileri düzeyde." ifadelerini kullanmıştı.
Siyah-beyazlılar, Dele Alli konusunda mutlu sona ulaştı. Beşiktaş, Everton ile daha önce transferde çıkan pürüzleri kısa bir süre içerisinde giderdi ve yıldız futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı.
Opsiyonlu kiralama
Yıldız oyuncunun Ocak ayında transfer opsiyonu kullanılmak istenirse 6 milyon euro, sezon sonunda kullanılmak istenirse ise 8 milyon euroya bonservisinin alınabileceği ifade ediliyor.
Bu sezon 2 maçta oynadı
Geçen yılın Ocak ayında Tottenham'dan Everton'a bedelsiz transfer olan 26 yaşındaki oyuncu Premier Lig'de bu sezon 2 maçta 38 dakika forma giydi.
Gol sevinciyle tanınıyor
Dele Alli eliyle yaptığı gol sevinciyle bütün dünyanın ilgisini çekmeyi başarmıştı. Hatta dünyada bir challange başlamış ve neredeyse bütün taraftarlar Alli'nin bu hareketini yapmaya çalışmıştı.