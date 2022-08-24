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    Beşiktaş, Dele Alli transferini bitirdi

    Beşiktaş, Dele Alli transferini bitirdi

    Beşiktaş, Dele Alli transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlılar, İngiliz oyuncuyu Everton'dan bir yıllığına kiraladı.
    • 24.08.2022 - 15:26
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 15:41
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    Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, yıldız oyuncu Dele Alli'nin peşindeydi.

    Hatta Everton'ın menajeri Lampard Dele Alli transferiyle ilgili, "Dele Alli'nin Beşiktaş'a transferi çok ilerledi. Henüz tamamlanmadı ancak anlaşma çok ileri düzeyde." ifadelerini kullanmıştı.

    Siyah-beyazlılar, Dele Alli konusunda mutlu sona ulaştı. Beşiktaş, Everton ile daha önce transferde çıkan pürüzleri kısa bir süre içerisinde giderdi ve yıldız futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı.

    Beşiktaş, Dele Alli transferini bitirdi #1

    Opsiyonlu kiralama

    Yıldız oyuncunun Ocak ayında transfer opsiyonu kullanılmak istenirse 6 milyon euro, sezon sonunda kullanılmak istenirse ise 8 milyon euroya bonservisinin alınabileceği ifade ediliyor.

    Beşiktaş, Dele Alli transferini bitirdi #2

    Bu sezon 2 maçta oynadı

    Geçen yılın Ocak ayında Tottenham'dan Everton'a bedelsiz transfer olan 26 yaşındaki oyuncu Premier Lig'de bu sezon 2 maçta 38 dakika forma giydi.

    Gol sevinciyle tanınıyor

    Dele Alli eliyle yaptığı gol sevinciyle bütün dünyanın ilgisini çekmeyi başarmıştı. Hatta dünyada bir challange başlamış ve neredeyse bütün taraftarlar Alli'nin bu hareketini yapmaya çalışmıştı.

    Beşiktaş, Dele Alli transferini bitirdi #3


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