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    Beşiktaş, Emre için Kayserispor'la masaya oturacak

    Beşiktaş, Emre için Kayserispor'la masaya oturacak

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 15 yaşında attığı golle Süper Lig tarihine geçen Kayserisporlu Emre Demir'in transfer edilmesini istedi.
    • İHA
    • 02.07.2020 - 11:16
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    Beşiktaş, Emre için Kayserispor'la masaya oturacak #1

    Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hedef Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir.

    Sergen Yalçın'ın isteği üzerine geçtiğimiz günlerde Kayseri ekibiyle masaya oturan siyah-beyazlılar, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan olumlu yanıt alamamıştı.

    İKİNCİ KEZ GÖRÜŞÜLECEK

    Genç oyuncuyla ilgili yapılan ilk zirvede net sonuç çıkmazken, Beşiktaş’ın yapmış olduğu teklifin, Kayserispor yönetiminin Emre için belirledikleri bonservis ücretinin altında kaldığı bildirildi.

    Ancak Beşiktaş yönetiminin, bu hafta konuk olacağı Kayserispor müsabakası öncesi sarı-kırmızılı yetkililerle ikinci bir görüşme yapacağı öğrenildi.

    SÜPER LİG TARİHİNE GEÇMİŞTİ

    Bilindiği gibi yetenekli futbolcu, 15 yaşında gol atarak (şu an 16 yaşında) Süper Lig'de ağları havalandıran en genç oyuncu olmuştu.

    Beşiktaş, Emre için Kayserispor'la masaya oturacak #2

    MENSAH İÇİN DE NABIZ YOKLANACAK

    Beşiktaş’ın transfer listesinde bulunan bir diğer isim ise Bernard Mensah. Siyah-beyazlıların, Emre Demir’in yanı sıra Kaysersipor’da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için de sarı-kırmızılı takımla görüşeceği ifade edildi.

    Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da geçtiğimiz günlerde, hem Emre Demir hem de Mensah için yurt içi ve yurt dışından teklifler olduğunu söylemişti.

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