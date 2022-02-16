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    Beşiktaş, Halil Dervişoğlu'nu istiyor

    Beşiktaş, yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara devam ediyor. Kara Kartal, son olarak Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nun kulübü Brentford'la temas kurdu.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2022 - 09:11
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    Beşiktaş, Halil Dervişoğlu'nu istiyor

    Ara transfer döneminde bombayı patlatarak Gedson Fernandes'i sezon sonundan itibaren kadrosuna katan Beşiktaş, atağına devam ediyor.

    Fanatik'in haberine göre; sezon sonunda 10 futbolcuyla yollarını ayıracak olan yönetim, son olarak Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu için düğmeye bastı.

    Beşiktaş, Halil Dervişoğlu nu istiyor #1

    20 MAÇTA 3 GOL 1 ASİST

    İngiliz ekibi Brentford'la temaslara başlayan yönetim, maliyet raporu talep etti. Cim Bom'un ön alım hakkıyla kiraladığı 22 yaşındaki forvet, bu sezon 20 lig maçında 3 gol ve 1 asistle oynadı.

    Beşiktaş, Halil Dervişoğlu nu istiyor #2


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