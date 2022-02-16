Beşiktaş, Halil Dervişoğlu'nu istiyor

Beşiktaş, yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara devam ediyor. Kara Kartal, son olarak Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nun kulübü Brentford'la temas kurdu.