Beşiktaş ile G.Saray, Serdar Dursun'un peşinde

Beşiktaş ile G.Saray, Serdar Dursun'un peşinde

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Darmstadt 98 forması giyen Serdar Dursun, Türk kulüplerinin listesine girdi. Alman kulübü, oyuncu için 1 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

Darmstad ile Bundesliga 2'de 16 gol 6 asistlik bir performansa imza atan Serdar Dursun, artık büyük bir kulüpte oynamak istiyor.

Hannoversche Allgemeine'de yer alan habere göre; Alman kulübü, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiği oyuncunun satışına sıcak bakıyor.

BONSERVİS BEDELİ 1 MİLYON EURO

Haberin detayında, Darmstadt'ın Serdar için 1 milyon euro bonservis bedeli belirlediği bilgisi de verildi.

Konu hakkında konuşan Darmstadt Teknik Direktörü Markus Beginn, "Ekonomik şartlar açısından kulüp yararına olacaksa Serdar Dursun'un transferine onay veririz." dedi.

TÜRKİYE'DE DE OYNADI

Türkiye'de Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor ve Karagümrük formaları giyen Serdar Dursun, 2016'da tekrar Almanya'ya dönmüş ve 2018 yazında 350 bin euro bonservisle Fürth'ten Darmstadt'a transfer olmuştu.