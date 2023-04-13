Beşiktaş ile Redmond arasındaki sözleşme görüşmeleri Beşiktaş, parlayan yıldızı Nathan Redmond için harekatı başlattı. Siyah-beyazlılar, başarılı futbolcuya 2+1 yıllık yeni sözleşme önerecek.

Beşiktaş'ta son dönemde yakaladığı performansla adından söz ettiren Nathan Redmond, yönetimin de dikkatini çekiyor.

İngiliz futbolcuyu yazın Premier Lig ekibi Southampton'dan ayrıldıktan sonra 1 yıllığına kadrosuna katan siyah-beyazlılar, gelecek sezon da oyuncuyla yola devam etmeyi planlıyor.

Şenol Güneş'in yönetime, Redmond'un takımda tutulması gerektiği yönünde rapor verdiği öğrenildi.

Ahmet Nur Çebi müjdeyi verdi

Son üç maçta da takımına skor katkısı sağlayan, Fenerbahçe derbisinde 1 gol, 3 asistle tarihe geçen Redmond'un Beşiktaş'ta kalmak istemesiyle ilgili müjdeyi ise Başkan Ahmet Nur Çebi verdi.

Siyah-beyazlı yönetim, sezon sona ermeden 29 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalayarak aklının çelinmesini önlemeyi hedefliyor.

Redmond daha fazlasını istiyor

Redmond'a Beşiktaş'ın yeni kontrat teklifi 2+1 yıl olacak ve bu sezon kazandığı 1.5 milyon euro önerilecek ancak bu rakam yıllık gelirinin azalması anlamına geliyor.

Eski kulübüyle yaptığı anlaşma gereği 700 bin euro da Southampton'dan alan ve yıllık 2.2 milyon euro ücreti bulunan tecrübeli futbolcunun talebi yine bu rakam olacak.

3 takım Redmond'un peşinde

Bu arada İngiliz kulüpleri Bournemouth, Brentford ve Burnley'in, deneyimli isimle yakından ilgilendiği gelen haberler arasında.

Bu sezon siyah-beyazlı takım ile 23 maça çıkan sağ kanat oyuncusu, 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.