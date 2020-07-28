Beşiktaş, Koita'yla ilgileniyor

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Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasının ardından forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş yönetiminin, Kasımpaşalı Koita'nın menajeriyle görüştüğü öğrenildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hedef forvet transferi...

Bir golcü almayı planlayan siyah-beyazlılarda, Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasının ardından bu sayı ikiye çıktı.

Alanyasporlu Cisse ile görüşen ve oyuncuyla büyük oranda anlaşan yönetimin şimdiki hedefi ise Kasımpaşalı Koita.

Kartal'ın, Paşa formasıyla çıktığı 24 maçta 12 gol atıp 5 de asist yapan Gineli golcünün menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği belirtildi.

HARCAMA LİMİTİ BEKLENİYOR

İstanbul ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncunun temsilcisiyle yapılan görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.

Beşiktaş, Kasımpaşa yönetimiyle masaya oturmak için TFF'nin harcama limitini açıklamasını bekliyor.

Federasyon limitleri 3 Ağustos'ta duyuracak.