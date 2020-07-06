Beşiktaş, Mensah için resmi görüşmelere başladı

Maç için Kayseri'ye giden Beşiktaş'ta kafilede yer alan yöneticiler, Mensah ve Emre Demir transferleri için sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturdu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bugün önemli bir gelişme yaşandı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği üzerine geçtiğimiz günlerde Kayserisporlu Mensah için sarı-kırmızılı yönetime teklif sunan siyah-beyazlılar, Başkan Berna Gözbaşı'ndan olumsuz yanıt almıştı.

Alınan bu cevap üzerine maç için Kayseri şehrine gelen Beşiktaş'ta, transferden sorumlu idareciler de kafileye dahil olmuştu.

Dün Kayseri'ye inen Kartal'da yöneticilerin, Süper Lig ekibiyle masaya oturduğu öğrenildi.

2 MİLYON EURO ARTI 3 FUTBOLCU

Yönetimin Ganalı futbolcu için 2 milyon euro artı 3 genç futbolcu teklif ettiği, önerilen oyuncuların ise Mertcan, Erdoğan ve Kerem olduğu belirtildi.

5 GOL 8 ASİST

Kayserispor'un Atletico Madrid'den 3,6 milyon euroya transfer ettiği 25 yaşındaki oyuncu için henüz net bir cevap vermediği bildirildi.

Bu sezon toplam 24 maça çıkan yetenekli futbolcu, 5 gol atıp 8 de asist yaptı.