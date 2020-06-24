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    Beşiktaş, Nika Ninua'yı istiyor

    Beşiktaş, Nika Ninua'yı istiyor

    Gürcü basını, Beşiktaş'ın Dinamo Tiflis'in 21 yaşındaki orta saha oyuncusu ve aynı zamanda takım kaptanı olan Nika Ninua ile anlaştığını yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2020 - 09:27
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    Beşiktaş, Nika Ninua'yı istiyor #1

    Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig maçları, yeniden devam ederken futbol takımları ise yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

    Önümüzdeki sezon düşük bütçeli ancak şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlıların, Dinamo Tiflis forması giyen Nika Ninua ile ilgilendiği öğrenildi.

    GÜRCÜ BASINI: ANLAŞMA SAĞLANDI

    Gürcü basınında konuyla ilgili yer alan haberlere göre; taraflar arasında yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma da sağlandı.

    Öte yandan söz konusu haberde, transferin detaylarının henüz belli olmadığı belirtilirken, oyuncunun ise iddiaları doğruladığı da ifade edildi.

    Beşiktaş'ın istediği Nika Ninua'nın muhteşem golleri - İZLE

    21 YAŞINDA, TAKIM KAPTANI

    Dinamo Tiflis formasıyla gelecek vaadeden bir performans ortaya koyan Nika Ninua, 21 yaşında olmasına rağmen 4 sezondur Dinamo Riflis'in A Takımı'nda forma giyiyor ve takımın kaptanı olarak bulunuyor.

    Orta sahanın ortasında forma giyen Ninua; Dinamo Tiflis formasıyla çıktığı 36 maçta 9 gol atıp, 8 asist yaparken; geçen sezon takımı ile şampiyonluk sevinci de yaşamıştı.

    Beşiktaş, Nika Ninua'yı istiyor #2

    YILIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

    Sözleşmesi Aralık 2020'de sona erecek olan futbolcu, geçen sezon Gürcistan Ligi'nde yılın oyuncusu seçilmişti.

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