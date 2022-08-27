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    Beşiktaş ve Galatasaray, Paulinho'nun peşinde

    Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş ve Galatasaray, Bayer Leverkusen'in Brezilyalı sol kanat oyuncusu Paulinho ile ilgileniyor.
    • 27.08.2022 - 11:44
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    Beşiktaş ve Galatasaray, Paulinho'nun peşinde

    Transfer sezonu devam ederken Beşiktaş ve Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

    İki ezeli rakip, Bayer Leverkusen forması giyen 22 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu Paulinho ile ilgileniyor.

    Sözleşmesi 2023'te bitecek

    Genç yıldızın Alman temsilcisi ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek.

    Geçen sezon Bayer Leverkusen'de 31 maçta görev alan Paulinho 4 gol,3 asistlik performans sergiledi.


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