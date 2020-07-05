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    Beşiktaş, Vida'yı satmaya karar verdi

    Beşiktaş, Vida'yı satmaya karar verdi

    Maaş bütçesini 30 milyon euroya düşürmeyi planlayan Beşiktaş yönetimi, takımın en çok kazanan ismi olan Vida'yı satış listesine koydu.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2020 - 09:32
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    Beşiktaş, Vida'yı satmaya karar verdi #1

    Beşiktaş'ın 2018 yılında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Domagoj Vida, siyah-beyazlı kulüple 3 milyon euro garanti maaş artı 1,5 milyon euro da imza parasına anlaşmıştı.

    Ekonomik olarak zor günler geçiren ve maaş bütçesini 30 milyon euroya düşürme kararı alan yönetim, indirime yanaşmayan Hırvat stoperi satma kararı aldı.

    İTALYA VE İSPANYA'DAN TALİPLER VAR

    31 yaşındaki futbolcu için 8 milyon euro isteyen Beşiktaş, gelecek teklifleri beklemeye başladı.

    Kartal, İtalyan ve İspanyol kulüplerinin listesinde yer alan tecrübeli stoperi satarak hem maaş yükünden kurtulmak hem de transfer bütçesi oluşturmak istiyor.

    Beşiktaş, Vida'yı satmaya karar verdi #2

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