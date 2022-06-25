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Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaştı
Beşiktaş, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Wout Weghorst transferinde mutlu sona ulaştı. Deneyimli golcü siyah-beyazlıların teklifine evet dedi.
- 25.06.2022 - 08:50
- Güncelleme : 25.06.2022 - 09:11
Beşiktaş , uzun süredir transfer etmek istediği Wout Weghorst'la anlaşma sağladı.
Başarılı golcü, Beşiktaş'ta oynamak istediğini yetkililere iletti. Kontrata dair ufak detayların konuşulduğu belirtildi.
Yıllık maaşı 2.7 milyon euro
Hollandalı forvetin 1 yıllığına Burnley'den kiralık olarak kadroya katılacağı aktarıldı. Bunun yanı sıra İngiliz ekibine kiralama bedeli ödenmeyecek.
Weghorst, siyah-beyazlılardan yıllık 2.7 milyon euro ücret kazanacak.
Hollandalı oyuncu geçen sezon Premier Lig'de 20 maçta 2 gol 3 asist yaparken sezonun ilk yarısında Bundesliga'da 18 maçta 6 gol 1 asist kaydetmişti.