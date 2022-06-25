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    Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaştı

    Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaştı

    Beşiktaş, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Wout Weghorst transferinde mutlu sona ulaştı. Deneyimli golcü siyah-beyazlıların teklifine evet dedi.
    • 25.06.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 25.06.2022 - 09:11
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    Beşiktaş , uzun süredir transfer etmek istediği Wout Weghorst'la anlaşma sağladı.

    Başarılı golcü, Beşiktaş'ta oynamak istediğini yetkililere iletti. Kontrata dair ufak detayların konuşulduğu belirtildi.

    Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaştı #1

    Yıllık maaşı 2.7 milyon euro

    Hollandalı forvetin 1 yıllığına Burnley'den kiralık olarak kadroya katılacağı aktarıldı. Bunun yanı sıra İngiliz ekibine kiralama bedeli ödenmeyecek.

    Weghorst, siyah-beyazlılardan yıllık 2.7 milyon euro ücret kazanacak.

    Hollandalı oyuncu geçen sezon Premier Lig'de 20 maçta 2 gol 3 asist yaparken sezonun ilk yarısında Bundesliga'da 18 maçta 6 gol 1 asist kaydetmişti.

    Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaştı #2


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