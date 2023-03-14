Beşiktaş, Zajc'tan sonra bir Fenerbahçeli futbolcuyu daha istiyor Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor. Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, Zajc'ın ardından Pelkas ile de görüşmeye başladı.

Fenerbahçe'nin sezon başında Hull City'ye kiraladığı Dimitris Pelkas'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Yunanistan'ın PAOK takımından 2.2 milyon euroya transfer edilen deneyimli oyuncuya Beşiktaş'ın talip olduğu öğrenildi. İstanbul'a dönmeye hazır Miha Zajc ile de görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncunun da menajeriyle temasa geçti. Sezon sonu için nabız yoklayan Beşiktaş, Yunan oyuncuyla ilk görüşmesinden olumlu sonuç aldı. Pelkas'ın da İstanbul'a dönmeye hazır olduğu kaydedildi. Hull City formasıyla bu sezon 17 maça çıkan deneyimli oyuncu, 2 gol 1 asistle takımına katkı sağladı.