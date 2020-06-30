Beşiktaş'ın ilgilendiği 3 isim

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın, Kayserispor forması giyen Mensah, Alanyaspor'da oynayan Welinton ve bir dönem Rizespor'da top koşturan Awaziem'i istediği öğrenildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelen maçlar oynanmaya devam ederken, futbol kulüpleri de transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bir süredir ekonomik anlamda zor bir süreçten geçtiği bilinen Beşiktaş'ın, salgın nedeniyle gelirlerinin bir kısmının da kesilmesiyle birlikte önümüzdeki sezon için daha uygun futbolculara yöneleceği biliniyordu. Siyah-beyazlılar, rotasını Anadolu'ya çevirdi.

MENSAH'I İSTİYOR

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istekleri doğrultusunda harekete geçecek olan Kartal'da yönetimin, Kayserispor forması giyen Bernard Mensah için kulübüyle görüşme yapacağı öğrenildi.

Ortacizgi.com'un haberine göre; siyah-beyazlılar, Kayserispor ile Ganalı futbolcu için bu hafta bir görüşme gerçekleştirecek. Mensah'ın, sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2022'de sona eriyor.

STOPERE İKİ İSİM

Stoper bölgesine de takviye yapmak istediği bilinen Sergen Yalçın'ın, yönetime iki isim verdiği öğrenildi.

Başarılı teknik adamın bu bölge için düşündüğü isimlerin ise Alanyasporlu Welinton ve bir dönem Rizespor forması giyen ancak şu an İspanya'nın Leganes takımında oynayan Awaziem olduğu belirtildi.

23 yaşındaki Awaziem için siyah-beyazlıların, bonservisinin bulunduğu Porto ile görüşeceği ve oyuncuyu satmak isteyip, istemediklerinin sorulacağı öğrenildi.