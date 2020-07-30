Beşiktaş'ın, N'Sakala ile yaptığı görüşmeden fotoğraf

Beşiktaş yönetimi, bir alışveriş merkezinde N'Sakala ve Welinton ile görüşme gerçekleştirdi. Siyah-beyazlıların iki transferde de sona yaklaştığı belirtildi.