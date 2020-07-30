Dolar
6.9764
0.0358%
Euro
8.2315
-0.0837%
Altın
1954.11
-0.8448%
Borsa
1126.9
-0.7617%
G. Altın
438.853
-0.8483%
Bitcoin
76748.07
-2.4496%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Beşiktaş'ın, N'Sakala ile yaptığı görüşmeden fotoğraf

    Beşiktaş yönetimi, bir alışveriş merkezinde N'Sakala ve Welinton ile görüşme gerçekleştirdi. Siyah-beyazlıların iki transferde de sona yaklaştığı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2020 - 15:48
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş'ın, N'Sakala ile yaptığı görüşmeden fotoğraf

    Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bugün önemli bir gelişme yaşandı.

    Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları ve futbol direktörü Ali Naibi, İstanbul'da bir mekanda Alanyaspor ile sözleşmesi biten Fabrice N'Sakala ve Brezilyalı stoper Welinton ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

    WELİNTON'DA UFAK PÜRÜZLER KALDI

    Haber Global’in haberine göre;  N'Sakala ile prensip anlaşması sağlanırken, Welinton'da ufak pürüzler kaldı.

    İşte görüşmeden kareler:

    Beşiktaş'ın, N'Sakala ile yaptığı görüşmeden fotoğraf #1

    Beşiktaş'ın, N'Sakala ile yaptığı görüşmeden fotoğraf #2

    Görüş Bildir