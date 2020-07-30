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- Beşiktaş'ın, N'Sakala ile yaptığı görüşmeden fotoğraf
Beşiktaş'ın, N'Sakala ile yaptığı görüşmeden fotoğraf
Beşiktaş yönetimi, bir alışveriş merkezinde N'Sakala ve Welinton ile görüşme gerçekleştirdi. Siyah-beyazlıların iki transferde de sona yaklaştığı belirtildi.
- Haber Merkezi
- 30.07.2020 - 15:48
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bugün önemli bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları ve futbol direktörü Ali Naibi, İstanbul'da bir mekanda Alanyaspor ile sözleşmesi biten Fabrice N'Sakala ve Brezilyalı stoper Welinton ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi.
WELİNTON'DA UFAK PÜRÜZLER KALDI
Haber Global’in haberine göre; N'Sakala ile prensip anlaşması sağlanırken, Welinton'da ufak pürüzler kaldı.
İşte görüşmeden kareler: