Beşiktaş'la anlaşan N'Sakala arkadaşlarıyla vedalaştı

Trabzonspor ile oynayacakları Türkiye Kupası final maçı öncesi bir video çeken Alanyasporlu N'Sakala, arkadaşlarına "Birlikte oynayacağımız son maçımız. Beni özleyecek misiniz?" diye sordu.