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- Beşiktaş'la anlaşan N'Sakala arkadaşlarıyla vedalaştı
Beşiktaş'la anlaşan N'Sakala arkadaşlarıyla vedalaştı
Trabzonspor ile oynayacakları Türkiye Kupası final maçı öncesi bir video çeken Alanyasporlu N'Sakala, arkadaşlarına "Birlikte oynayacağımız son maçımız. Beni özleyecek misiniz?" diye sordu.
- Haber Merkezi
- 28.07.2020 - 11:49
Uzun zamandır Beşiktaş'ın gündeminde olan Fabrice N'Sakala son maçı öncesi takım arkadaşlarına veda etti.
"BİRLİKTE OYNAYACAĞIMIZ SON MAÇ"
Ayrılığı Instagram'dan duyuran N'Sakala, hikayede video paylaşarak takım arkadaşlarına 'Birlikte oynayacağımız son maçımız. Beni özleyecek misiniz?' diye tek tek sordu.
Siyah-beyazlıların, tecrübeli sol beki önümüzdeki günlerde resmen açıklaması bekleniyor.