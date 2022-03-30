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    Beşiktaş'ta hedef Bazoer ve Barath

    Beşiktaş'ta hedef Bazoer ve Barath

    Yüksek tempolu oyunu iyi oynayan bir takım yaratmak isteyen Valerien Ismael, yönetimden Riechedly Bazoer ve Peter Barath'ı istedi.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 12:25
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 12:43
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    Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, kendi tarzına uygun koşan, önde pres yapan takım kurmak istiyor.

    Bu yönde siyah-beyazlı yönetimden bazı istekleri olan Fransız teknik adam, Vitesse forması giyen stoper Riechedly Bazoer ve Debrecende oynayan Péter Barath'ın alınması yönünde rapor verdi.

    BAZOER VE BARATH TEMASI

    Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bazoer için temaslarını hızlandıran Beşiktaş, 25 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için sezon sonunda resmi teklifi oyuncu tarafına iletecek.

    20 yaşındaki ön libero Barath'ın da sözleşmesi Aralık 2022'de bitiyor. Piyasa değeri 400 bin euro olan genç oyuncuyu çok beğenen Ismael, düşük maliyetle kâr edilecek bir oyuncu olduğu için Barath'ın da mutlaka alınması yönünde istekte bulundu.

    İki ismin de kadroya katılması için yoğun çaba sarf ediliyor.

    Beşiktaş ta hedef Bazoer ve Barath #1

    Beşiktaş ta hedef Bazoer ve Barath #2


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