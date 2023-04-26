Beşiktaş'ta Borini sesleri: Sezon sonu gelebilir Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile harika bir sezon geçiren Fabio Borini'yi sezon sonunda kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sezonun flaş isimlerinden Fabio Borini ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş, 32 yaşındaki kanat oyuncusu için girişimlerini hızlandı.

Ara transfer döneminde transferi gerçekleşmeyen Borini için bu kez menajeriyle masaya oturulacak.

Sözleşmesi haziranda sona erecek olan tecrübeli oyuncu için siyah-beyazlıların, herhangi bir bedel ödemeyecek olması nedeniyle bu transferin gerçekleşme ihtimali yüksek görünüyor.

Yönetim, İtalyan futbolcuyu 1 milyon euro imza parası ödeyerek renklerine katmak istiyor. Borini, hücumun her bölgesinde forma giyebilen ve bu sezon ligin en etkili isimlerinden oldu.

"Ocak ayında teklif aldım"

İtalyan yıldız, forma giydiği 27 lig maçında 19 gol atıp 8 da asist yaptı. Borini, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada şunları söylemişti: